Подросток поджег квартиру в Москве по указанию мошенников

Столичный житель поджег квартиру по указанию телефонных мошенников. Сотрудники полиции задержали 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Сотрудники полиции выехали на вызов по сообщению о поджоге входной двери одной из квартир многоэтажного дома в Москве. На место происшествия прибыли также экстренные службы. Полицейские, выяснив обстоятельства происшествия, в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого - 14-летнего подростка, передает ТАСС.

Следствие установило, что задержанный действовал по указанию неустановленного лица. За поджог ему обещали денежное вознаграждение. В полиции пояснили, что куратор координировал действия подростка через мобильный телефон (его юноша получил через тайник-закладку). Ему приказали облить объект бензином и поджечь, снимая при этом действия на камеру смартфона, после чего отправить видео заказчику. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.