Эксперт по жестам оценил Муцениеце и Дрангу: "Не вижу теплых чувств"

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный не страдал от одиночества. Довольно быстро он женился на актрисе Зепюр Брутян. Сейчас пара воспитывает общего сына Микаэля. А вот Агата Муцениеце пока так и не вышла замуж.

В последнее время актриса регулярно выходит в свет с музыкантом, аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой. Отношения у артистов настолько серьезные, что Петр уже познакомил Агату с родственниками, а она его - с дочкой Мией. Дранга и Муцениеце много времени проводят вместе, часто мелькают на разных мероприятиях, оказываясь под прицелом камер журналистов.

Эксперт по жестам Илья Анищенко оценил фотографии пары и высказал мнение, действительно ли актриса и музыкант любят друг друга. Специалист изучил много снимков и видеоматериалов и заявил, что на публике Петр Дранга и Агата Муцениеце ведут себя очень сдержанно и не демонстрируют чувств.

"Глядя на их совместные кадры, не вижу теплых чувств и есть сомнения относительно наличия вообще хоть каких-то романтических связей. На всех фото они стоят прямо, словно по стойке смирно. Просто люди рядом друг с другом", - сообщил эксперт Woman.ru.

Он обратил внимание, что ни Агата ни Петр не стремятся коснуться друг друга, их бедра находятся на расстоянии. Впрочем, допускает эксперт, это еще не значит, что Муцениеце и Дранга лишь имитируют романтические отношения.

"Вполне возможно, что отношения есть, но без сильных чувств и эмоций. Просто потому что никто не встретил никого другого и здесь и сейчас они вместе", - высказал мнение специалист.