Плачевный итог возможного развертывания войск стран Евросоюза на Украине обсудит в Париже руководство киевского режима. Проходящий в столице Франции очередной саммит "коалиции желающих" оценил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией, написал Медведев в соцсети X. По словам зампреда Совбеза, разговор пойдет о том, как много европейских гробов Европа готова принять после развертывания войск "коалиции желающих" на Украине.

Ранее стало известно, что в Париж на встречу с представителями "коалиции желающих" прибыли глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава украинского МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. По некоторым данным, они также встретятся со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и госсекретарем США Марко Рубио, которые будут находиться в Париже с 16 по 18 апреля.