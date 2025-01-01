Как столичная общественная организация поддерживает участников СВО

Столичные организации принимают активное участие в сборе помощи для участников специальной военной операции (СВО) и гуманитарных грузов жителям новых и приграничных территорий. Многие из них привозят собранные товары в штабы "Москва помогает". Они также проводят мероприятия по реабилитации и социализации бойцов и вместе с волонтерами выезжают к тем, кто находится на лечении. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Волонтерские центры "Доброе место" регулярно организуют тематические концерты, встречи и мастер-классы для подопечных социальных и общественных организаций столицы. Например, для "Московского дома солдатского сердца" добровольцы помогли провести праздничные мероприятия к Дню защитника Отечества и другие события для участников СВО и ветеранов. Социальное направление добровольчества сегодня является самым популярным у москвичей", – приводятся в сообщении слова директора ресурсного центра "Мосволонтер" Александра Левита.

Отмечается, что более 35 лет занимается социальным сопровождением ветеранов боевых действий и военной службы, а с апреля 2023 года поддерживает участников СВО региональная общественная организация "Общество инвалидов войны в Афганистане – Московский дом солдатского сердца". Она также является реабилитационной площадкой для подготовки к протезированию и восстановлению после операций. Ветераны тренировками приводят в норму мышечный тонус, учатся пользоваться протезами. На сайте общества регулярно рассказывают об участниках специальной военной операции, которые получили помощь.

"Организация в партнерстве с центром социальной и оздоровительной реабилитации "Медсанбат" вовлекают ветеранов боевых действий в культурную жизнь столицы: знакомят с музеями, организуют походы в театры, на концерты, устраивают выезды на спортивные события и другие совместные мероприятия. Общество занимается не только социальным сопровождением ветеранов боевых действий и военной службы, но и собирает гуманитарные грузы для участников специальной военной операции. В них все, что необходимо бойцам, – от средств личной гигиены до маскировочных сетей и технического оборудования. Кроме того, жителям новых и приграничных территорий отвозят одежду, канцелярские принадлежности и другие товары. Помощь бойцам передают каждые два месяца. Список необходимого заранее публикуется на сайте организации, ее странице в социальной сети "ВКонтакте" и Telegram-канале. За два года уже состоялось 12 командировок на новые территории и передано более 18 тонн гуманитарной помощи", – говорится в материале.

Отмечается, что последний груз – свыше 70 наименований – отвезли в марте 2025 года. В медчасть доставили более 2,3 тыс. единиц медикаментов и 2,3 тыс. нестерильных салфеток. Участники СВО также получили обогреватели, дроны и аккумуляторы, моторное масло и антифриз, маскировочную сетку. Из одежды – балаклавы, носки, футболки, толстовки. Кроме того, передали им зубные щетки, станки и продукты, которые могут храниться долго: кашу, орехи и сухофрукты в вакууме, сухари, бутилированную воду и многое другое.

"За каждую командировку успеваем посещать несколько подразделений. В них служат друзья и родственники сотрудников нашей организации. Предварительно составляем маршрут погрузки и очередности выгрузки по приезде на новые территории. Перед отправкой объезжаем партнерские организации и собираем груз. В каждой поездке участвую лично, а также мой товарищ Андрей Дудин – ветеран войны в Афганистане, имеющий ранение, как и я", – приводятся в материале слова первого заместителя директора "Московского дома солдатского сердца" и руководителя центра "Медсанбат" Алексея Гамаева.

Также вместе с волонтерским центром "Доброе место. ЗАО" общество проводит мероприятия, направленные на социализацию бойцов. С начала 2025 года их проведено уже несколько. Так, для тех, кто находится на реабилитации, добровольцы подготовили программу в преддверии Масленицы. Ко Дню защитника Отечества на площадке волонтерского центра была организована встреча молодежи округа с председателем общественной организации Михаилом Яшиным и участником СВО.