Лицо Пугачевой озадачило народ: "Ничего своего не осталось!"

15 апреля Алла Пугачева отмечала день рождения. Примадонне исполнилось 76 лет. По такому случаю в дом артистки, которая, по некоторым данным, живет на Кипре, прибыли друзья и близкие со всего света. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" именинница выложила свежее видео, на котором запечатлела себя крупным планом, и поблагодарила фанатов за поздравления и ненавистников за критику.

"Спасибо моим врагам, вы позволяете мне жизнь разукрасить разными красками!" - обратилась к общественности Примадонна.

В Сети многочисленные пользователи высказали крайнее удивление от увиденного. По мнению большинства комментаторов, внимательно изучивших ролик, Алла Пугачева хоть и использовала специальный фильтр (может, даже и не один), однако все равно видно, что лицо ее сильно изменилось.

Не секрет, что Примадонна не раз ложилась под нож пластического хирурга и пользовалась услугами косметологов. Теперь же, считают интернет-пользователи, от натурального вида певицы не осталось и следа.

"Ничего своего не осталось!", "Мне кажется, у нее один глаз больше другого...", "Пугачева говорит уголком рта. Видимо, перетянули хирурги", "Алла так пытается не стареть, что выглядит хуже, чем если бы постарела", "Жалко она выглядит со всеми этими манипуляциями", - высказались комментаторы в Сети.