Песков раскрыл темы переговоров Путина с эмиром Катара

Россия и Катар планируют запустить крупные совместные логистические проекты. Как заявил Катарскому информационному агентству пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва также видит перспективы для расширения сотрудничества с Дохой в сфере энергетики, промышленности и транспорта.

Представитель Кремля отметил, что визит эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в Москву придаст дополнительный импульс развитию партнерских отношений двух стран. Песков также отметил успешное партнерство между Российским фондом прямых инвестиций и катарским суверенным фондом Qatar Investment Authority. По словам пресс-секретаря президента, Россия готова к подписанию более значимых двусторонних документов, передает ТАСС.

Эмир Катара сегодня прибыл в Россию с официальным визитом. Его борт приземлился в правительственном аэропорту Внуково-2. Аль Тани сопровождает делегация. На 17 апреля запланированы переговоры эмира с президентом России Владимиром Путиным.