В Москве отметили день рождения Всемирного фестиваля молодёжи

Виртуальные путешествия, интерактивные инсталляции и большое музыкальное шоу. В Москве отпраздновали день рождения Всемирного фестиваля молодёжи - одного из самых ярких международных событий прошлого года.

Более ста российских и зарубежных участников ВФМ-2024, представители власти и сотрудники общественных организаций вспомнили ключевые события фестиваля, посмотрели выступления эстрадных исполнителей, а также обсудили подготовку к предстоящему Слёту ВФМ в Нижнем Новгороде. Там в мероприятиях, как ожидается, примут участие более двух тысяч молодых людей из России и других стран мира.

"Для нас, в первую очередь, постфестивальное наследие - это люди. Это люди, которые приехали к нам в страну и поистине увидели, что Россия — это их большой друг, что Россия — это место, где слышат каждый голос. Россия всегда является для ребят тем самым оплотом дружбы и сохранения традиционных ценностей, которые ребята разделяют", - говорит Дмитрий Иванов, генеральный директор АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи".