В МГУ разработали технологию, которая может обрабатывать гигантский массив данных

Ученые МГУ разработали новую технологию, которая значительно поможет промышленности. 3D-модель загружают в суперкомпьютер. Пока есть задачи, которые выполняет человек, но в будущем предстоит их решать при помощи искусственного интеллекта.

Так выглядит цифровая модель арктического месторождения (см. видео). Красным отмечены уже существующие скважины, синим — те места, где залегает ресурс. Здесь видно, куда при бурении попали точно, а где промахнулись. Этот процесс похож на рулетку: ошибся с местом — потерял миллионы. Избежать рисков как раз и поможет трехмерное полноволновое сейсмическое моделирование. Можно сказать, что ученые сделали рентген Земли.

"Взяли мы за основу реальное месторождение в Арктике. Смоделировали на реальных объектах зоны мерзлых пород, зоны, насыщенные газом, зоны, насыщенные водой, сухие породы. Все это брали от реальной среды, делая математическую модель", - говорит Юрий Ампилов, профессор кафедры сейсмологии и геоакустики МГУ.

Обычная сейсморазведка — как фонарик: подсветит только поверхность. А 3D-моделирование позволяет увидеть все слои месторождения в длину, ширину и глубину. И с точностью определить, где залегает нефть и другие полезные ископаемые, которые могут прятаться в боковых пластах или трещинах. Чтобы провести такой эксперимент, учёные МГУ и компания-разработчик создали даже специальную программу, которую затем загрузили в суперкомпьютер.

"Наша задача состояла в том, чтобы разработать программное обеспечение, которое высокоточно позволяет промоделировать геофизические сейсмические процессы распространения волновых колебаний по вот этой цифровой трехмерной геологической модели", - говорит Анатолий Вершинин, технический директор компании–разработчика.

Сейсмическое моделирование могло занять несколько месяцев, но благодаря суперкомпьютеру провести исследование ученые смогли за два месяца. Но даже такому мощному компьютеру понадобилась помощь человека в распределении задач.

"Моей задачей было оркестровать нагрузку между этими узлами, сделать так, чтобы множество малых подзадач, которые мы туда запускали в рамках одной большой задачи, грамотно распределялись по этим узлам", - объясняет Артем Антонов, аспирант кафедры вычислительной механики.

Этот проект — пример того, как наука и промышленность работают вместе. Современные технологии развиваются именно так. Такое моделирование можно использовать в различных отраслях, в будущем ученые планируют обучить этому искусственный интеллект.

"Мы можем попытаться научить нейросеть, обучив ее на большом количестве синтетических данных (вы видели, у нас там более 12 тысяч таких данных) понимать, что находится под землей, но она сама нам не скажет, она даст результат, где человек должен сказать так это или не так", - говорит Владимир Левин, профессор кафедры вычислительной механики МГУ.

Трехмерное полноволновое сейсмическое моделирование не просто наука — это шаг к энергетической независимости. Технология уже вызвала интерес за рубежом: в Китае и на Ближнем Востоке.