В Москве стартовало обучение по программе "Урбан Лидер"

В Москве стартовал шестой поток образовательной программы "Урбан Лидер" для руководителей среднего звена правительства Москвы.

На протяжении семи месяцев участники будут изучать современные системы управления и эффективное использование потенциала команд для решения задач города. Также руководители должны будут представить и защитить проработанную ключевую задачу своей организации.

"Участники программы — это управленцы с опытом минимум от 3 лет. Эта программа дает возможность проанализировать тот опыт, который есть, и сделать следующий шаг в управлении. Многих после этой программы назначают на более высокие должности", — говорит Наталья Рафейчик, руководитель программы "Урбан Лидер" для перспективных управленцев Правительства Москвы среднего звена.