В Третьяковской галерее открылась выставка "Путь на Восток"

Третьяковка открыла "Путь на Восток"! Отправиться в путешествие по Средней Азии можно вместе с русскими художниками первой половины минувшего века. Увлечение загадочным Туркестаном не прошло для них без следа.

"Переплёт ультрамарина, сапфира, кобальта" - невиданный цвет бирюзы, "ощущение зноя, жара, огня под чашей неба". Так писал Кузьма Петров-Водкин о "Самаркандии". И этот зной на выставке в Третьяковке ощущается буквально на множестве картин. В начале XX века у русских авангардистов и неоклассиков случилось настоящее паломничество на загадочный Восток.

"Можно отметить несколько волн этого пришествия русских авторов в Среднюю Азию. Это комиссия, которая занималась описанием произведений искусств, во-первых, это агитационный поезд "Красный Восток". Затем это уже различные командировки в двадцатые-тридцатые годы", - говорит Александра Струкова, куратор выставки.

Туркестан стал местом силы. Отправлялись туда и по отдельности, и целыми творческими группами. Особенно во времена Турксиба. Это была грандиозная стройка железнодорожной магистрали. Важная настолько, что работу Семёна Чуйкова сравнивают с "Явлением Христа народу" Александра Иванова.

"Но вместо Христа мы видим поезд Турксиба, то есть нечто новое, что должно преобразовать, перевернуть мир советского человека, это строительство поезда и та новая жизнь, которую это несёт в степи Туркестана", - говорит Александра Струкова, куратор выставки.

Другая культура, иной быт. На выставке - более 150 произведений из разных музеев. У самой Третьяковской галереи большая восточная коллекция. И впервые ее так масштабно показывают. Подготовка к выставке велась четыре года. Значительная часть работ была специально отреставрирована.

Эта выставка — ещё и возможность открыть незаслуженно забытые имена. Увидеть великолепные работы Степана Карпова, Серафимы Рянгиной.

Впрочем, не только живопись. Скульптура, керамика, графика. Есть и совершенно неожиданные экспонаты, например, куклы! Впервые в выставке Третьяковки принимает участие музей театра Кукол Сергея Образцова. Красноармейцы в двадцатых годах прошлого века организовали свой театр в агитпоезде "Красный восток", который двигался по городам Туркестана. И в спектакле "Корона и звезда" тогда играли и революционер Петрушка,и Гидра контрреволюции. Все куклы - удивительные образцы футуристической скульптуры.

"Куклы, которые здесь демонстрируются, это совершенно уникальные, то есть можно сказать, что это археология авангарда. То есть такого рода вещи обычно не сохраняются в принципе", - говорит Игорь Смекалов, куратор выставки.

Увидеть эту выставку можно будет не только в столице. После Москвы она отправится в Уфу и Казань.