В Москве в субботу стартует фестиваль "Пасхальный дар": что смогут увидеть гости

Совсем скоро на Тверской площади распустятся десятки цветущих растений. А пока рабочие приводят в порядок клумбы, устанавливают декорации, развешивают гирлянды и готовят праздничное оформление территории. Уже в субботу в городе стартует фестиваль "Пасхальный дар".

Через несколько дней здесь начнутся пасхальные гуляния. На этой сцене выступят фольклорные коллективы, а чуть дальше организуют зоны с народными играми и мастер-классами. И хотя сейчас всё только в процессе подготовки, уже заметно обилие красок и орнаментов.

Особое внимание привлекают огромные расписные пасхальные яйца — на Тверской площади их будет 60 и каждое — уникально. Перед праздником провели конкурс на лучший эскиз и по итогам отбора художники получили возможность воплотить свои идеи в масштабной инсталляции.

"Задумывалось это так, чтобы участвовали очень разные художники: и художники творческих вузов, и уличные художники, которые по особому видят мир и классики наши современные, которые тоже внесут что-то свое. Такую выставку можно рассматривать часами и будет создаваться очень разное впечатление. Здесь яйцо используется, собственно говоря, как творческий холст", - говорит Ирина Сухотина, дизайнер.

Причем проявить себя смогут не только художники - у всех желающих есть возможность расписать пасхальное яйцо. А еще гостей фестиваля научат старинным ремёслам, пригласят принять участие в народных забавах: от катания яиц до перетягивания каната. Но самое главное здесь даже не развлечения.

"Центральное место в программе фестивалей займут мероприятия благотворительных фондов, организованные совместно с комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы. Гостей ждут познавательные лекции, уроки добра и милосердия, инклюзивные спектакли", - рассказал Павел Гусев, представитель оргкомитета фестиваля "Пасхальный дар" и цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В этом году для фестиваля подготовили более 30 площадок. Кстати, к празднику оформили и подземную часть города: на станции “Трубная”, например, уже появились надувные яйца с яркими пасхальными узорами.