В Московском зоопарке поселились морские зайцы

В Московском зоопарке поселились зайцы. Прыгать они не умеют, зато прекрасно плавают, потому что морские!

Макси и Чарли - два молодых самца - приехали в столицу из передвижного цирка с дефицитом веса. За месяц усиленного питания животные наели по 15 килограммов и теперь полны энергии.

По натуре морские зайцы, они же лахтаки, спокойные и мирные, даже застенчивые, но совсем не пугливые. Вот только размножаются в неволе они плохо, так что Макс и Чарли — единственные в нашей стране лахтаки, которые живут в зоопарке.