Москва ожидала бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования на Украине. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об ожиданиях Кремля от саммита "коалиции желающих" в Париже.

Оценивая ситуацию, представитель Кремля отметил: страны Европы, к сожалению, ориентированы на продолжение войны на Украине, передает РИА Новости. Служба внешней разведки России ранее сообщила, что Запад намерен развернуть на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч военных.

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Париж, где планирует встретиться с представителями США. В рамках визита также запланированы двусторонние встречи с представителями государств "коалиции желающих" - в частности, из Франции, Германии и Великобритании.