Суд вынес приговор генералу Шамарину

Начальник главного управления связи Вооруженных сил России, заместитель начальника Генерального штаба российской армии генерал-лейтенант Вадим Шамарин осужден на семь лет колонии строгого режима по делу о получении крупной взятки. Кроме того, ему установили запрет госслужбы на семь лет, а также он лишен воинского звания, сообщает ТАСС.

Ранее Вадим Шамарин, обвиняемый получении крупной взятки, заключил досудебное соглашение со следствием. Еще в августе прошлого года он частично подтвердил свою вину в коррупции: Шамарин признался в получении взятки в 19 миллионов рублей, хотя вменяется ему 36 миллионов. Однако суд все равно отказался отпустить его из-под стражи.

В марте этого года Вадим Шамарин, обвиняемый в коррупции, изъявил готовность отправиться на специальную военную операцию. Его адвокаты рассказали, что их клиентом "неоднократно подавались письма о прошении отправить его на СВО, чтобы послужить Родине".