Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

Завтра Солнце покинет ваш знак, и на первый план окончательно выйдет тема денег. Самое время зарабатывать, инвестировать, поднимать цены на свои услуги.

Тельцы

Солнце входит в ваш знак: с днем рождения! Это ваше время! И все желания, загаданные в ближайшие дни, будут иметь большую силу.

Близнецы

Вы чувствуете, что пора сбавить темп и все обдумать, переварить. Впереди у вас месяц тишины, отдыха, внутренних диалогов, прогулок без телефона.

Раки

Общение начинает играть более важную роль. Вы сумеете нарастить количество подписчиков в соцсетях, построить личный бренд или найти настоящих друзей.

Львы

Вы можете успеть больше, чем ожидали, просто за счет внутренней фокусировки. Солнце в Тельце поможет строить карьеру, искать новую работу или клиентов.

Девы

Вам захочется вырваться из привычного круга и уехать куда-нибудь. Почему бы и нет? Впереди месяц роста и расширения горизонтов, путешествий, новых знаний.

Весы

Хорошее время, чтобы договориться с близкими, объединить усилия и почувствовать, что вы в одной лодке. Это касается и финансов, семейного бюджета.

Скорпионы

Отношения выходят на первый план. Представители этого знака в ближайший месяц заметят повышенный интерес противоположного пола и могут закрутить новый роман.

Стрельцы

Хороший день, чтобы наладить быт, изменить режим, добавить в рутину что-то полезное. Всё, что сегодня внедрите - легко приживется и останется надолго.

Козероги

Купите себе что-то весеннее, сделайте заметку для креативного проекта или просто похвалите себя, глядя в зеркало. Вы сияете - пусть весь мир это увидит!

Водолеи

Уют, порядок, маленькие семейные ритуалы - вот что будет радовать вас в ближайшие тридцать дней. Тем, кто покупает или продает жилье, можно искать варианты.

Рыбы

Сезон Тельца будет полон разговоров, встреч, знакомств. Это также удачное время для покупки автомобиля и другого транспорта, а также телефона, телевизора.