Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Овны
Завтра Солнце покинет ваш знак, и на первый план окончательно выйдет тема денег. Самое время зарабатывать, инвестировать, поднимать цены на свои услуги.
Тельцы
Солнце входит в ваш знак: с днем рождения! Это ваше время! И все желания, загаданные в ближайшие дни, будут иметь большую силу.
Близнецы
Вы чувствуете, что пора сбавить темп и все обдумать, переварить. Впереди у вас месяц тишины, отдыха, внутренних диалогов, прогулок без телефона.
Раки
Общение начинает играть более важную роль. Вы сумеете нарастить количество подписчиков в соцсетях, построить личный бренд или найти настоящих друзей.
Львы
Вы можете успеть больше, чем ожидали, просто за счет внутренней фокусировки. Солнце в Тельце поможет строить карьеру, искать новую работу или клиентов.
Девы
Вам захочется вырваться из привычного круга и уехать куда-нибудь. Почему бы и нет? Впереди месяц роста и расширения горизонтов, путешествий, новых знаний.
Весы
Хорошее время, чтобы договориться с близкими, объединить усилия и почувствовать, что вы в одной лодке. Это касается и финансов, семейного бюджета.
Скорпионы
Отношения выходят на первый план. Представители этого знака в ближайший месяц заметят повышенный интерес противоположного пола и могут закрутить новый роман.
Стрельцы
Хороший день, чтобы наладить быт, изменить режим, добавить в рутину что-то полезное. Всё, что сегодня внедрите - легко приживется и останется надолго.
Козероги
Купите себе что-то весеннее, сделайте заметку для креативного проекта или просто похвалите себя, глядя в зеркало. Вы сияете - пусть весь мир это увидит!
Водолеи
Уют, порядок, маленькие семейные ритуалы - вот что будет радовать вас в ближайшие тридцать дней. Тем, кто покупает или продает жилье, можно искать варианты.
Рыбы
Сезон Тельца будет полон разговоров, встреч, знакомств. Это также удачное время для покупки автомобиля и другого транспорта, а также телефона, телевизора.