Актриса Екатерина Васильева изменилась до неузнаваемости

Одно время Екатерина Васильева считалась одной из самых востребованных и успешных актрис в отечественном кинематографе. Причем артистке одинаково хорошо удавались как положительные, так и отрицательные роли.

Однако в какой-то момент прославленная актриса завершила карьеру и оставила мирскую жизнь, уйдя в монастырь. В последние годы Екатерина Васильева, которая стала матушкой Василисой, жила послушницей в Зосимовой пустыни недалеко от Москвы, где у нее была своя келья.

В новом выпуске своего шоу Андрей Малахов приехал навестить бывшую актрису. Отметим, что 15 августа Екатерине Васильевой исполнится 80 лет. Однако в Сети зрители возбужденно обсуждают, что от прежней красоты артистки не осталось и следа. Знаменитая актриса изменилась до неузнаваемости. Теперь Васильева ходит с палочкой, сгорбилась и осунулась.

Напомним, Екатерина Васильева запомнилась зрителю больше в картинах "Соломенная шляпка", "Обыкновенное чудо", "Экипаж", "Чародеи". В 1986 году Васильевой было присвоено звание народной артистки РСФСР.