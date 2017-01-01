Собянин объявил о начале реставрации исторического корпуса Морозовской больницы

В Москве приступили к реставрации 10-го корпуса Морозовской детской больницы. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Здание расположено в 4-м Добрынинском переулке и является объектом культурного наследия регионального значения. Строители отремонтируют фасад и кровлю. Приведут в порядок кирпичную кладку стен, восстановят полы из метлахской плитки. Работы пройдут в рамках комплексной модернизации крупнейшего детского стационара Москвы.

Сергей Собянин напомнил: с 2017 года у Морозовской больницы появился новый корпус, куда перевели большую часть лечебных и диагностических отделений. Сделали капремонт в 4-х зданиях и в настоящее время обновляют ещё три.