Киев нанес 10 ударов по энергообъектам России за сутки

Десять раз в течение суток атаковал киевский режим энергообъекты на территории России. ВСУ продолжают нарушать российско-американские договоренности, заявили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что удары нанесены по объектам российской энергетики в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях. В Белгородской области 16 апреля в результате намеренного обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ "Грайворон – Дорогощь", а в 14.39 выведена из строя трансформаторная подстанция "Белгородэнерго". Без электроснабжения оставался поселок Красная Яруга.

В Брянской области атаки ВСУ оставили без энергоснабжения потребителей Севского района. В Запорожской области повреждена электроподстанция 150 кВ "Куйбышево". В Рязанской области 17 апреля в результате атаки украинского БПЛА остались без света потребители в населенном пункте Турлатово Рязанского района.

В результате атаки на Тверскую область отключилась высоковольтная линия, прервано энергоснабжение деревни Юрьево Конаковского района. В Курской области была атакована электроподстанция "Званное", без света остались потребители в Глушковском районе. В Тульской области теракт киевского режима оставил без энергоснабжения часть бытовых потребителей в Новомосковском районе.