В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Преображенка в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны. Ранее российские бойцы взяли под контроль Калиново в ДНР.

Отметим, что дежурные средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. В течение минувшей ночи сбит 71 беспилотник ВСУ.

Тем временем российские войска прошли Валентиновку и начали штурм следующего села - Сухая Балка. В результате боев рядом с Александрополем в плен сдалось целое украинское подразделение. Наступление развивается в сторону города Константиновка.

Также стало известно, что ВСУ бежали из Горнальского монастыря, подорвав перед этим несколько строений.