Трамп призвал главу ФРС уйти в отставку

Дональд Трамп призвал уйти в отставку главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Президент США на личной странице в соцсети Truth Social ответил на критику со стороны главы ФРС своей тарифной политики.

Трамп написал, что, благодаря ему, цены на нефть падают, дешевеют продукты - даже яйца, а США богатеют на тарифах. Американский лидер уверен, что сейчас самое время снижать процентные ставки, как это сделал Европейский центральный банк. "Пауэлл должен уйти в отставку как можно скорее", — заключил Трамп.

Накануне Пауэлл в своей речи в Экономическом клубе Чикаго заявил, что импортные пошлины Трампа спровоцируют рост цен. По его мнению, решение развязать торговую войну осложнит достижение цели по инфляции в 2%. По словам главы Федрезерва, эффект тарифов, которые установил Трамп, оказался сильнее самых пессимистичных прогнозов регулятора.