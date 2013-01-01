Лера Кудрявцева прокомментировала новость про двухмиллионный долг мужа

Сегодня, 17 апреля, в СМИ распространилась информация, будто бизнес молодого мужа популярной ведущей Леры Кудрявцевой Игоря Макарова задолжал налоговой 2,1 миллиона рублей. Сообщалось, что он вел дело, связанное с торговлей, но прогорел. Журналисты связались с Лерой Кудрявцевой, чтобы уточнить эту информацию. Ответ ведущей был немногословен.

"ИП давно закрыто, долгов нет. ИП не закрывают, даже если долг в 1 рубль. Поэтому странная непроверенная информация", - заявила Лера Кудрявцева Super.

Напомним, что за хоккеиста Игоря Макарова популярная ведущая вышла замуж в 2013 году. Влюбленных совершенно не смущала внушительная разница в возрасте. А вот многие поклонники с большим сомнением отнеслись к этому союзу. Тем не менее в 2018 году Кудрявцева родила Макарову дочь.

Со стороны казалось, что этот союз вполне благополучен, однако в в начале прошлого года Лера Кудрявцева призналась, что рассталась с молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Популярная ведущая дала понять, что ушла от него из-за проблем с алкоголем. Однако спустя время Кудрявцева помирилась с Макаровым.