ВС России продолжают уничтожать вторгшиеся в Курскую область украинские формирования. Подразделения группировки "Север" нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в курском приграничье и в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

Российские войска продолжили наступление. Удары оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огонь артиллерии поразили живую силу и технику противника в районах Беловод, Владимировки, Осоевки, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области. Потери ВСУ за сутки составили до 165 военнослужащих.

Также, по данным Минобороны, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин. Поражены три артиллерийских орудия.