Сергей Глазьев назначен госсекретарем Союзного государства

Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства России и Беларуси. Об этом рассказал в четверг, 17 апреля, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как сообщает Sputnik Беларусь, Лукашенко рассказал Глазьеву, что об этом назначении "мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным", поскольку "ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым".

В новой должности Глазьеву, по выражению президента Беларуси, надлежит стать "руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом Союзного государства".

Прежний госсекретарь Дмитрий Мезенцев стал полномочным представителем президента России в Конституционном суде.

2 апреля российский лидер Владимир Путин, поздравляя белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения, подчеркнул, что отношения между нашими странами основываются на многовековой традиции братской дружбы и культурной близости. В продолжение этих традиций институты и механизмы Союзного государства планомерно совершенствуются.

Лукашенко, в свою очередь, заверил, что "Беларусь Россия никогда не потеряет, если она почувствует душу этого народа, белорусского народа". Политик привел в пример представителей старшего поколения, которые "это хорошо чувствуют, они знают — мы жили в одном государстве".