В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф во время встречи в Санкт-Петербурге обсуждали преимущественно ситуацию вокруг Украины. Об этом в четверг, 17 апреля, рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков.

Помощник российского президента по международным делам рассказал об этом в беседе с автором программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлом Зарубиным. Ушаков присутствовал на этой встрече.

Ушаков также сообщил, что диалог по поводу нового телефонного разговора Путина и его американского коллеги Дональда Трампа ведется, но конкретных договоренностей пока нет.

Что касается поднятой ранее темы возобновления авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами, в Вашингтоне хотят для начала добиться каких-то сдвигов в украинском треке, цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представитель России на переговорах с США Кирилл Дмитриев, в свою очередь, назвал встречу Путина с Уиткоффом весьма продуктивной. При этом эксперт подчеркнул, что "очень много людей, структур и стран пытаются сорвать" диалог Москвы и Вашингтона, поэтому "очень важно доносить российскую позицию напрямую", сообщает РБК.

Ранее в Вашингтоне рассказали, что госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф проведут 16-18 апреля в Париже. Там обсудят конфликт на Украине, а также "пути продвижения общих интересов" в европейском регионе.

Тем временем предводитель киевского режима Владимир Зеленский разразился новыми обвинениями в адрес западных политиков, заявив, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф выходит за рамки полномочий. Зеленский остался недоволен словами американца о приближающейся "мирной сделке" с Россией.