МИД пообещал Эстонии соразмерный ответ на исходящие от нее угрозы

Россия отреагирует соразмерно рискам и угрозам, исходящим от Эстонии как члена НАТО. Соразмерный ответ последует в случае противоправных действий в отношении российских кораблей в Балтийском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова надеется, что страны, которые следуют международному праву, дадут объективную оценку решению Таллина. Инициативы Эстонии, по ее словам, создают существенные риски для судоходства на Балтике и безопасности в регионе.

Представитель МИД напомнила: 14 апреля власти Эстонии разрешили военно-морским силам применять силу в отношении иностранных судов. Эстонский флот может перенаправлять подозрительные с его точки зрения корабли, и даже их топить. Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает "пиратские замашки" Эстонии – подобные полномочия выходят за рамки международного права.