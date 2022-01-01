Елена Проклова: "У меня случилось не просто заболевание, а одно из самых страшных - инсульт"

Елена Проклова стала гостьей шоу Татьяны Устиновой "Мой герой". 71-летняя актриса рассказала о пережитом инсульте.

Заслуженная артистка РСФСР почувствовала себя плохо в ночь с 1 на 2 января 2022 года, когда ехала на гастроли в Санкт-Петербург. Проклова проснулась с дикой головной болью, рвотой, у нее шла пена изо рта. Но с походом к врачу актриса затягивала, ее госпитализировали только под конец праздников. К тому времени Елена Игоревна не могла даже встать с кровати.

"У меня случилось не просто заболевание, а инсульт, одно из самых страшных. Я попала в московскую больницу. Мне было так плохо, у меня был инсульт ишемический, то есть это сердечные проблемы. И я помню, что я лежала в этой палате в реанимации на боку. Я не могла поднять голову от подушки. Меня кормили вот так, в лежачем состоянии, через какие-то там штучечки. И я думала только об одном: "Боже мой, а вот когда-нибудь в жизни мне ещё удастся поднять голову от подушки?" Я уже не говорю о том, что играть там или что-то такое. Я начала, знаете, с чего? Я стала повторять свои роли. Помню монологи все, помню. И я вот лёжа думаю: "Хорошо, а стихи, которые я люблю? Помню. Ой, а что мне сейчас больше всего хочется? Мне хочется почитать"", - поделилась воспоминанием актриса.

В интервью Проклова призналась, что собрать последние силы и оторвать голову от подушки ей помогли романы Татьяны Устиновой. Книгу ведущей шоу "Мой герой" Прокловой принесла медсестра.

"Вы меня вернули к жизни. Потому что эти... Там два романа были в этой книге. Я поняла, что я люблю этих людей. Они такие мои, они настоящие, ради них хочется жить. Вот таким зрителям я хочу играть ещё со сцены. Я это всё ощущала. И вдруг понимаю, что моя голова-то с подушки поднялась", — рассказала Елена Игоревна.