Великобритания поддержит поставки дальнобойных ракет "Таурус", если будущий канцлер Германии примет такое решение, пишет издание "Телеграф". В нашем МИДе уже предупредили, что возможные удары такими снарядами по критической инфраструктуре России Москва расценит как прямое участие Берлина в войне на стороне Киева. Безумными назвала официальный представитель ведомства Мария Захарова и планы по размещению европейских миротворцев на территории Украины. Этот вопрос сегодня снова обсуждают в Париже.

Репортаж Александры Сергомасовой.