Кадры из освобожденного накануне села Калиново в ДНР. В одиночку, минуя огневые позиции и беспилотники, постоянно нависающие над нашими военными, российский штурмовик подходит вплотную к опорному пункту противника. Боевики ВСУ, находившиеся внутри, даже не подозревали, что через несколько секунд место, в котором они прятались, буквально взлетит на воздух. Российский боец уничтожил подземное укрытие с помощью всего одной одной танковой мины и помог своему штурмовому подразделению беспрепятственно войти в Калиново.

Это хоть и небольшой, но стратегически важный населенный пункт. Он позволит занять российским войскам более выгодные рубежи для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск. На этом участке фронта наши бойцы освободили населенный пункт Сухая Балка, что значительно ускоряет продвижение армии в сторону города Константиновка. Еще один мощный укрепрайон и, по сути, ключ все к той же Славянско-Краматорской агломерации.

Евгений Третьяков, старший офицер пресс-центра "Южной" группировки войск: Благодаря активным и решительным действиям "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Калиново ДНР. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники семи механизированных, двух штурмовых и двух бригад территориальной обороны ВСУ.

Серьезные проблемы у ВСУ и в Часовом Яре. Наша армия, по некоторым данным, контролирует около 85 процентов территории города. Но противник сдаваться не собирается и продолжает вести активные боевые действия. Здесь довольно часто происходят воздушные сражения беспилотников. Вот российский FPV-дрон выследил украинский беспилотник-бомбардировщик "Баба-Яга" и сбросил на него гранату. В итоге "Птица" взорвалась в воздухе.

Атаковать наши позиции противник попробовал и с помощью тяжелой техники. Очередная колонна бронемашин не успела приблизиться даже на расстояние прямого выстрела и полностью сгорела вместе с личным составом.

Кадры из села Горналь Курской области. В нем, по разным данным, находятся от 150 до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники из Колумбии и Бразилии. Монастырь - последний опорный пункт в Курской области, в котором они могли спрятаться. В церкви националисты оборудовали огневые позиции с тем расчетом, что наша армия не будет сбрасывать авиабомбы на святыню, а попытается взять ее штурмом. От добровольной сдачи в плен боевики отказались.