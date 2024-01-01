Запрет деятельности "Талибана"* в России приостановлен

Верховный суд России постановил приостановить действие запрета на деятельность движения "Талибан"*, включенного в единый федеральный список террористических организаций. Об этом в ВС рассказали в четверг, 17 апреля.

Как уточнил судья Олег Нефедов, зачитывая соответствующее решение по иску Генеральной прокуратуры, приостановка запрета вступает в законную силу незамедлительно, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в Афганистане есть проблемы, которые всем "хорошо известны", однако призывал исходить из реалий и выстраивать отношения с реальной властью в этой стране.

Еще в мае 2024 года министерства иностранных дел и юстиции России обращались к главе государства с предложением убрать "Талибан"* из списка террористических организаций. Глава МИД Сергей Лавров пояснял, что эта инициатива отражает "осознание реальности", ведь движение правит в Афганистане, с которым нужно налаживать коммуникацию.

* организация, признанная в России террористической и включенная в соответствующий реестр