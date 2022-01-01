Западные компании остались недовольны условиями России по возвращению на ее рынок

Многих представителей зарубежных компаний не устраивают условия, выдвигаемые российскими властями для возвращения иностранного бизнеса на рынок.

Как сообщает Bloomberg, руководитель консалтинговой компании Macro Advisory Крис Уифер рассказал о десятках запросов от различных компаний, желающих прозондировать почву на предмет возможного возвращения на российский рынок. Они активизировались после победы на выборах президента США Дональда Трампа, приступившего к восстановлению диалога с Россией.

Уифер подчеркивает, что ни один клиент его компании не хочет спешить с возвращением, опасаясь того, что может потребоваться вновь поспешно покидать российский рынок и нести новые убытки. Большинство настроено дождаться перемирия на Украине и подписания соответствующего документа, которому может сопутствовать и смягчение антироссийских рестрикций.

Ранее представитель дочерней структуры Bosch опровергла публикации о намерении компании вернуться в Россию, заявив, что производство на площадке германской фирмы по выпуску бытовой техники в Санкт-Петербурге приостановлено с марта 2022 года и "мы не планируем это менять".

Французский производитель продуктов питания Danone даже при наличии желания не сможет быстро вернуться на российский рынок, поскольку полностью утратил контроль над своим бывшим бизнесом в России. На базе активов, прежде принадлежавших этой фирме, уже работает российская компания.