Путин рассказал, как достичь мира в палестино-израильском конфликте

Владимир Путин принял в Кремле эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, который прилетел в Россию с официальным визитом.
В центре внимания переговоров - двусторонние отношения. Как подчеркнул президент, Доха - один из ключевых партнеров Москвы в регионе. Катар уже вложил в российскую экономику около миллиарда долларов.
На переговорах были подписаны: соглашение о создании совместной инвестплатформы на 2 миллиарда, меморандум о сотрудничестве в сфере финансов и в области физической культуры и спорта, а также в сфере здравоохранения.
Кроме того, лидеры обсудили обстановку в Сирии. Затронули и другие конфликты на Ближнем Востоке.
Путин: Катар предпринимает очень серьезные усилия по поводу разрешения израильско-палестинского конфликта. К сожалению, выдвинутые инициативы не реализованы – продолжают гибнуть мирные люди в Палестине, что является безусловной трагедией сегодняшнего дня, очень серьезной. Мы со своей стороны также считаем, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто только и исключительно на основе решения ООН. В первую очередь это связано с созданием двух полноценных государств. Имею в виду в данном случае, конечно, создание Палестинского государства.