Путин рассказал, как достичь мира в палестино-израильском конфликте

Владимир Путин принял в Кремле эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, который прилетел в Россию с официальным визитом.

В центре внимания переговоров - двусторонние отношения. Как подчеркнул президент, Доха - один из ключевых партнеров Москвы в регионе. Катар уже вложил в российскую экономику около миллиарда долларов.

На переговорах были подписаны: соглашение о создании совместной инвестплатформы на 2 миллиарда, меморандум о сотрудничестве в сфере финансов и в области физической культуры и спорта, а также в сфере здравоохранения.

Кроме того, лидеры обсудили обстановку в Сирии. Затронули и другие конфликты на Ближнем Востоке.