Путин наградил погибших в зоне СВО военкоров

Корреспонденты Первого канала и "Известий" Анна Прокофьева и Александр Федорчак, а также оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель этого телеканала Александр Сиркели посмертно награждены орденами Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В президентском указе подчеркивается, что погибшие военкоры и водитель удостоены этой высокой награды "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга".

Кроме того, медалью "За отвагу" награжден кинооператор Первого канала Дмитрий Волков, сообщает РИА Новости.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявлял, что в нынешних условиях работа в информационном пространстве — это очень важное поле боя. Он подчеркнул, что работа в средствах массовой информации во время СВО — это еще и огромная ответственность.

При этом в Минобороны России подчеркивали, что военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции, не должны перемещаться там бесконтрольно и на собственное усмотрение — нужно законодательно регулировать работу журналистов в местах боевых действий, в противном случае военкор "закончит печально".