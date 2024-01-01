В Нарве выросла огромная очередь из желающих отметить Пасху в России

На границе Эстонии и Ленинградской области России резко выросли очереди в связи с грядущей Пасхой — сообщается, что они растянулись на километры, а время ожидания может достигать шести часов.

Руководитель группы пограничного контроля Нарвского погранично-пропускного пункта Меэлис Пилле связывает происходящее с предстоящей Пасхой — православные стремятся попасть в Россию на Светлый праздник в свете гонений на церковь в прибалтийской республике.

При этом желающих настолько много, что, по свидетельству очевидцев, с 13 апреля ежедневно не все желающие попасть в Россию успевают пересечь границу до закрытия погранперехода на ночь. В итоге приходится возвращаться на следующее утро и вновь вставать в очередь, сообщает Delfi.

В 2024 году МВД Эстонии предложило признать Русскую православную церковь террористической организацией, а в Эстонии священников, отказывающихся отречься от связей с Московским патриархатом, стали вызывать на допросы. Официальный Таллин потребовал от Эстонской православной церкви полностью разорвать все связи с Россией.

Из-за этого Эстонская православная церковь Московского патриархата вынуждена была сменить официальное название, подчиняясь требованию властей разорвать все связи с Россией — из названия убрали упоминание Московского патриархата. Она стала называться Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ).

9 апреля парламент Эстонии принял законопроект, обязывающий ЭПХЦ изменить устав. В противном случае через два месяца эстонские власти грозят через суд добиться ликвидации православных приходов в Эстонии как юридических лиц.