Новых указаний президента России и верховного главнокомандующего российской армией Владимира Путина относительно моратория на удары по энергетическим объектам в рамках спецоперации пока не было. Об этом в четверг, 17 апреля, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента пообещал, что уточнит у Министерства обороны России сроки прекращения действия пресловутого моратория. Его ввели 18 марта на 30 дней — соответственно, он должен прекратиться 17 апреля. Однако распоряжений верховного главнокомандующего на этот счет пока не было.

Также Дмитрий Песков заявил, что никаких зарубежных контактов по судьбе моратория на атаки объектов энергетической инфраструктуры у России сейчас нет, сообщает РИА Новости.

Киевский режим на практике так и не начал соблюдать мораторий: не проходило и дня без атак украинских националистов на энергетическую инфраструктуру России. Десятки тысяч мирных жителей оставались без света, были и раненые.

Между тем глава офиса предводителя киевского режима Андрей Ермак заявил, что украинская армия не собирается прекращать свои атаки до тех пор, пока конфликт с Россией не будет завершен.