Что стало с могилой Жанны Фриске спустя 10 лет после похорон: от увиденного сердце сжимается

Певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. До десятой годовщины трагического события осталось 2 месяца.

Исполнительница хита "Малинки" умерла в 40 лет. После рождения сына Платона от Дмитрия Шепелева Жанне поставили страшный диагноз — опухоль мозга. Певица боролась с раком полтора года, но болезнь оказалась сильнее. Похоронили Фриске на Николо-Архангельском кладбище.

Сейчас на могиле певицы стоит памятник в виде бронзовой скульптуры Жанны в полный рост. Мастер постарался воссоздать момент выхода артистки на сцену. Фриске в струящемся платье и с идеальной укладкой как будто готовится предстать перед публикой.

Судя по свежим цветам, игрушкам и фигуркам, до сих пор на могилу Фриске каждый день приходят люди. Корреспондент "ТВ Центра" застал на погосте одну из поклонниц артистки.

"Я приехала в Москву в отпуск, первый раз. Давно мечтала принести Жанне на могилу цветы, я ведь выросла на ее песнях. А сейчас смотрю на дату на памятнике, на вот эти игрушки и такую красивую фотографию Жанны… и сердце сжимается. Она была невероятная, до сих пор ее многие помнят и любят", — призналась ценительница творчества Фриске.