МЧС распространило предупреждение из-за аномальной жары в Москве

В Москве в период с 18 по 22 апреля прогнозируется аномально жаркая погода. Об этом жителей и гостей столицы предупредила пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Москве.

В ведомстве предупредили, что в указанные дни, согласно прогнозам метеорологов, ожидается средняя суточная температура воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более.

Чтобы не пострадать от аномальной жары, в МЧС рекомендуют носить одежду из натуральных тканей, надевать на улице головной убор, пить больше воды и по возможности оставаться в тени, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что в столичном регионе побит рекорд, установленный в далеком 1920 году. Прошедшая среда стала самым теплым 16 апреля в истории метеорологических наблюдений благодаря тому, что термометры показали больше 21 градуса выше нуля.

Однако метеоролог Михаил Леус предупредил в своем Telegram-канале, что на столицу идет атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди и ограничит прогрев. Уже в пятницу, 18 апреля, пройдут местами небольшие дожди.