Украине удалось третью зиму подряд пройти без блэкаута, несмотря на военные действия. Такое заявление сделал в четверг, 17 апреля, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

В соцсетях он рассказал, что отметил госнаградами украинских энергетиков, благодаря которым "Украина сохранила свою энергосистему – объединенную, рабочую".

По словам Зеленского, "было сложно, было много угроз, отключений, утрат", однако украинскую энергетическую систему удалось сохранить — "это очень важное достижение нашего народа".

Особую циничность словам Зеленского придают факты постоянных и регулярных нарушений украинскими военными моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. С 18 марта он был введен на 30 дней, но буквально каждые сутки ВСУ его преступали, тогда как российские бойцы действительно перестали атаковать энергообъекты на Украины.

При этом осенью 2024 года сам Зеленский утверждал, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине и деэскалации в отношениях с Россией.