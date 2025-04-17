Стало известно, что Пугачева скрыла фильтрами на новом видео

Алла Пугачева накануне отметила день рождения. С 76-летием Примадонну поздравляли близкие, друзья и поклонники. Чтобы всех поблагодарить, артистка записала видео. Вот только кадры у многих вызвали оторопь.

В Сети многочисленные пользователи обсуждают увиденное. Алла Борисовна использовала специальный фильтр, чтобы как можно сильнее изменить свою внешность. Что скрыла Пугачева, рассказала пластический хирург Мадина Осман. По мнению специалиста, артистка ретуширует кадры, чтобы спрятать последствия свежей пластической операции.

"Она прячет какие-то неровности, которые присутствуют на лице после многочисленных подтяжек. Возможно, у нее до сих пор остался остаточный отек. Алла – женщина возрастная. В ее возрасте реабилитация зачастую проходит не так быстро и не с тем результатом, на который рассчитываешь", — пояснила хирург.

Врач призвала Пугачеву отказаться от новых операций, ведь в ее возрасте от них больше вреда, чем пользы. Специалист рекомендует Примадонне обратить внимание на аппаратную косметологию. "Эти процедуры пойдут Алле на пользу, а не причинят вред", — отметила Осман в беседе с "МК".