Васильева: перед смертью Добровольская страшно мучилась от боли

Екатерина Васильева несколько лет назад завершила карьеру, оставила мирскую жизнь и ушла в монастырь. Теперь она инокиня Василиса. Актриса старается не выезжать за пределы монастыря, но ради своей крестницы Евгении Добровольской сделала исключение. Васильева тайно приезжала на прощание с подругой в начале января.

Евгения Добровольская скончалась 10 января. Актрисе было 60 лет. Она не смогла побороть онкологическое заболевание.

"Для меня новость про уход Жени стала эмоциональным ударом. До сих пор не могу оправиться. Столько людей уже перехоронили, а тут не могу смириться, слов нет… Такая потеря", — призналась Васильева.

По словам Екатерины Сергеевны, артистка болела два года. И почти все это время у нее были страшные боли.

"Я могу всю историю болезни рассказать прямо по часам, как она происходила. Какие муки Женя претерпела, боли, страдания. Даже врачи говорили: „Болезнь бывает разной степени. А эта прямо вцепилась с такой агрессий. Мы не видели, чтобы болезнь так терзала человека“. И как Женечка все это переносила?" — со слезами на глазах вспомнила Васильева на шоу Андрея Малахова.

Прощались с Добровольской сначала в храме, а затем в театре. "Ее отпевал наш общий духовный отец. Лежала Женя, конечно, как царица", — поделилась актриса.