Постпредство России в ООН запросило на четверг, 17 апреля, закрытые консультации Совета Безопасности. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя нашей страны во всемирной организации Дмитрий Полянский.

Как пояснил политик в своем Telegram-канале, российские дипломаты хотят обсудить с Совбезом ООН итоги 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, с 18 марта добросовестно соблюдавшегося российской стороной.

Присутствие представителей Украины эти закрытые консультации не предполагают.

Мероприятие начнется в 16.30 по времени Нью-Йорка (23.30 мск), по его завершении предусмотрено общение российских дипломатов с журналистами.

Киевский режим фактически ни дня не провел без нарушения моратория, зато его предводитель Владимир Зеленский цинично хвастается успешным сохранением энергетической системы Украины, утверждая, что "было много угроз, отключений, утрат".

ВС России и до моратория зимой не наносили ударов по энергетическим объектам — в Кремле подчеркивали, что так поступали из гуманитарных соображений. В остальных же случаях атаки производились потому, что энергообъекты имеют "иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны".