Стартовал 47-й Московский международный кинофестиваль. Что подготовили организаторы?

На этот раз организаторам Московского кинофестиваля удалось договориться даже с капризной апрельской погодой. И у звезд на красной дорожке была прекрасная возможность продемонстрировать уже летние наряды. Настроение у всех приподнятое.

На фестивале - 200 кинокартин из 50 стран. Ожидается 25 мировых международных премьер. В этом году отборочной команде фестиваля пришлось непросто - было подано 1600 заявок на участие.

"К счастью, события, которые происходили и происходят, не лишили нас возможности и желания все-таки не останавливать Московский фестиваль, потому что он во многом является какой-то объединительной силой для зрителей, для любителей кино, для наших журналистов, для наших коллег кинематографистов из разных стран мира", - отметил президент ММКФ Никита Михалков.

Главная тема фестиваля - восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне. И фильмом открытия неслучайно стала картина "В списках не значился" о защитниках Брестской крепости. История совсем юного лейтенанта Плужникова, который оказался в Бресте 21 июня 1941 года. В этом фильме главные роли исполнили худрук и актеры знаменитой Табакерки, а также студенты школы Олега Табакова.

"Это большое событие и для нас, и для коллектива театра, и для молодых актеров, и для студентов, потому что они очень подробно изучали и это время, и эту тяжелую историю, абсолютно воодушевляющую и вдохновляющую", - сказал Владимир Машков.

На реальных событиях основан и фильм итальянского режиссера Алессандро Тонды "Воздушный змей". Двадцать восемь дней 2005 года накануне трагедии, когда глава итальянских секретных служб пожертвовал собой ради спасения журналистки, похищенной террористами в Ираке.

"Воздушный змей" участвует в основном конкурсе фестиваля. Всего в нем 12 картин - из Турции, Испании, Индии, Аргентины, Кореи, Казахстана. И сразу три российские. "Семейное счастье" режиссера Стаси Толстой. Картина Андрея Зайцева о супружеской паре питерских стариков-интеллигентов, играют которых Светлана Крючкова и Александр Адабашьян. А также дебютная работа Михаила Архипова "Планета" о съемках в шестидесятые годы прошлого века фильма о планете Венера. Это история советского режиссера-фантаста Павла Клушанцева.

Помимо основной, на фестивале еще три конкурсных программы. Документальное, короткометражное кино и "Русские премьеры". За победу будут бороться новые фильмы режиссеров Антона Маслова, Ивана Соснина.

Жюри основного конкурса возглавляет испанский режиссер и продюсер Луис Миньярро. Помогать ему будет международная команда - популярная египетская актриса Бушра, американский актер Джон Робинсон, франко-румынский режиссер и сценарист Корнел Георгицэ. А из российских звезд - режиссер Алексей Герман-младший и актриса Марьяна Спивак. А Владимир Грамматиков готовится справедливо и объективно оценивать "Русские премьеры".

Во внеконкурсных программах, а они, как всегда, очень разнообразны, будут и триллеры, и комедии, и мультфильмы, и сериалы. В этот раз даже "Семнадцать мгновений весны" можно увидеть на большом экране в кинотеатре Художественный. А фильмом закрытия станет аргентинская картина о любви - "Кем бы мы хотели быть".