Мишустин: Развитие отечественного судостроения стало одним из ключевых направлений

Работу в условиях санкций, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки премьер Михаил Мишустин обсудил на встрече с гендиректором НПК "Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным.
Компанию входит в перечень системообразующих и производит промышленное, энергетическое и судовое оборудование, причем все комплектующие - отечественные. НПК поставила заказчикам уже почти полторы тысячи станков. Продукция компании в том или ином виде присутствует практически на всех строящихся объектах от Калининграда до Владивостока.
В прошлом году на рынок были выведены две новые модели станков - гидравлический гибочный пресс и 40-метровый лазерный раскройный комплекс. А сейчас вместе с Минпромторгом "Морсвязьавтоматика" участвует в исследовательских изысканиях по разработке скоростного катамарана на подводных крыльях.
"Одним из ключевых направлений сейчас стало развитие отечественного судостроения, в том числе и пассажирского. Это очень важно. Я недавно выступал в Государственной думе с ежегодным отчетом правительства. И председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин как раз детально интересовался программой развития нашего пассажирского судостроения, чтобы крепче связать наши города через реки, озера, выйти на качественное обеспечение пассажиров и грузов таким транспортом. Сейчас этот сегмент еще не заполнен. Особенно важно, чтобы такие проекты выстраивались на базе передовых технологий, бережных к окружающей среде. Это вопросы и электротранспорта, заправки", - отметил Мишустин.