Мишустин: Развитие отечественного судостроения стало одним из ключевых направлений

Работу в условиях санкций, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки премьер Михаил Мишустин обсудил на встрече с гендиректором НПК "Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным.

Компанию входит в перечень системообразующих и производит промышленное, энергетическое и судовое оборудование, причем все комплектующие - отечественные. НПК поставила заказчикам уже почти полторы тысячи станков. Продукция компании в том или ином виде присутствует практически на всех строящихся объектах от Калининграда до Владивостока.

В прошлом году на рынок были выведены две новые модели станков - гидравлический гибочный пресс и 40-метровый лазерный раскройный комплекс. А сейчас вместе с Минпромторгом "Морсвязьавтоматика" участвует в исследовательских изысканиях по разработке скоростного катамарана на подводных крыльях.