Анна Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы

Янис Тимма скончался 17 декабря прошлого года. Смерть бывшего мужа стала большим ударом для Анны Седоковой. Певица с нервным срывом попала в клинику.

Только к весне Анна пришла в себя и стала появляться на публике. Седокова записала песню, в которой высказала всю свою боль. А теперь дала первое интервью после самоубийства баскетболиста. Артистка появилась в шоу "По каверочку" в студии VK, где рассказала о последнем муже.

"Я переживала самый сложный период в своей жизни, потерю любимого человека, потерю человека, который был очень важен для меня. Это стало для меня огромным горем. Даже несмотря на то, что у нас было все сложно", — поделилась Анна.

Певица отметила, что пока не может давать большие интервью и долго говорить о своей потере, она еще до конца не понимает, что произошло. При этом Седокова дала понять, что осуждает решение Тиммы.

"Если ты уйдешь, ты ничего никому не докажешь, только погрузишь любимых в страшные вещи", — заключила артистка.