Госдеп признал неразрешимость конфликта на Украине военным путем

Конфликт между Киевом и Москвой не может быть решен военными средствами. Такое заявление сделала в четверг, 17 апреля, официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Как отметила чиновница в интервью Fox Business, "у того, что тут происходит, нет военного решения", причем "это мясорубка".

Ранее высокопоставленные чиновники в США признали, что мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто в ближайшие месяцы, несмотря на все прежние громкие заявления американского лидера Дональда Трампа. Приурочить перемирие к Пасхе вряд ли удастся, отмечают в Вашингтоне.

При этом не все стремятся к миру на Украине. Руководитель польского Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский заявил, что боевые действия на Украине дают время Польше на подготовку к возможному вторжению России, а потому их продолжение выгодно Варшаве.