Меморандум о соглашении с США по полезным ископаемым может быть до конца четверга, 17 апреля. Об этом рассказал предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

По словам политика, которые приводят украинские средства массовой информации, подписать договор по недрам Киев и Вашингтон могут в онлайн-формате. При этом текст документа широкой общественности не раскрывали.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк рассказал, что предложенный Соединенными Штатами вариант соглашения по недрам — это "просто ужас" для Украины. Документ составлен "не в нашу пользу" и не дает украинскому народу ничего, зато открывает американцам безграничный доступ к ресурсным богатствам Украины.

При этом американский инвестор Дэвид Сакс заявил, что Вашингтону следует избавиться от Киева, если Владимир Зеленский не подпишет сделку по недрам, поскольку Украина попросту обворовывает Соединенные Штаты.