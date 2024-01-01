Песков рассказал о судьбе собак, подаренных Путину Ким Чен Ыном

Собаки, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, замечательно себя чувствуют. Об этом в четверг, 17 апреля, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства, перевезенные из КНДР в Россию животные "прекрасно себя чувствуют" и "живут с Путиным", сообщает ТАСС.

Этих собак российский лидер получил от Ким Чен Ына летом 2024 года. Уникальность подарка заключается в том, что порода пхунсан не имеет широкого распространения за пределами КНДР, хотя и существует несколько селекционеров этой породы в Южной Корее и Соединенных Штатах.

Владимир Путин не оставил это подношение без ответа — он преподнес в дар зоопарку Пхеньяна свыше 70 различных животных. Из Московского зоопарка на Корейский полуостров переехали, в числе прочих зверей и птиц, африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду.