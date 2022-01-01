Аэропорт Астрахани закрыли для полетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Астрахани. Об этом в четверг, 17 апреля, рассказали в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Вслед за этим Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале, что около 19.00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Астраханской области.

Ранее в пресс-службе Росавиации заявили, что возобновление работы закрытых с февраля 2022 года аэропортов южной и центральной частей России пока не планируется. Их открытия можно не ждать в ближайшее время — никакой подготовки в этом направлении не ведется.

Между тем в российском Министерстве иностранных дел рассказали, что Москва предложила Соединенным Штатам рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения, прерванного после начала российской специальной военной операции. Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя эту тему, отметил, что США хотят сперва добиться каких-то сдвигов в украинском треке, а потом вести речь об авиасообщении с Россией.