Крупный сбой произошел в Telegram после критики Дурова в адрес властей

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Это произошло вечером четверга, 17 апреля.

Как отмечает РИА Новости, ресурс для отслеживания сбоев в интернете — Downdetector зарегистрировал несколько тысяч жалоб, причем более половины из них касаются проблем в работе мобильного приложения. Кроме того, пользователи жалуются на плохую работу оповещений и на сбои в функционировании сайта Telegram.

Роскомнадзор подтвердил, что такие жалобы исходят из разных стран. По предварительным данным, проблема вызвана сбоем в инфраструктуре сервиса.

Это произошло вскоре после того, как создатель мессенджера Павел Дуров опроверг публикации французских журналистов — они писали, что Telegram начал соблюдать нормы и требования Евросоюза только после задержания бизнесмена.

Дуров заверил, что Telegram всегда соблюдал законодательства, а в действительности правила игнорировала как раз французская полиция.

Между тем информированный источник рассказал, как продвигается расследование в отношении создателя Telegram, которое ведут власти Франции. По словам собеседника РИА Новости, дела Дурова идут "все лучше и лучше".