Актриса Васильева о болезни Ефремова: "Господь его спасает такими страданиями"

Михаил Ефремов вышел из колонии, где провел 4,5 года после смертельного ДТП. Артист находится дома, он каждый день ходит в больницу, ведь в тюрьме у Михаила Олеговича диагностировали серьезную болезнь легких.

Как рассказала актриса Екатерина Васильева, которая несколько лет назад ушла в монастырь, Ефремов просился, чтобы его отпустили из колонии на похороны Евгении Добровольской. От брака с актрисой у звезды сериала "Граница. Таежный роман" есть сын Николай. Но тогда просьбу артиста отклонили.

"Мишу Ефремова на похороны не отпустили. Жаль его. Я Мишку очень люблю и очень жалею. Он хороший человек, добрый. Чтобы там мне в ответ с другой стороны экрана не говорили. Но Господь его спасает такими страданиями. Миша очень болеет…" — заявила Васильева.

Сама Екатерина Сергеевна проститься с Добровольской пришла. По ее словам, перед смертью Евгения страшно мучилась. "Я могу всю историю болезни рассказать прямо по часам, как она происходила. Какие муки Женя претерпела, боли, страдания", — поделилась Васильева в передаче Андрея Малахова.