Еще два аэропорта в России закрыли на прием и вылет самолетов

Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа и Грозного. Об этом в четверг, 17 апреля, рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По словам представителя ведомства, с 19:52 мск эти воздушные гавани временно не принимают и не выпускают на вылет самолеты. При этом не уточняется, в течение какого срока будут действовать ограничения, сообщает РИА Новости.

Причина ограничения работы этих воздушных гаваней официально не названа. Однако в случае с аэропортом Астрахани сразу после его закрытия выяснилось, что украинские националисты пытались ударить по региону беспилотником. Его успешно перехватила российская система ПВО.

Российские власти не раз указывали, что украинские националисты не стесняются в выборе мишеней для атак, нацеливая удары на гражданскую инфраструктуру и мирное население. С учетом этого Министерство транспорта России распорядилось усилить защиту аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов.